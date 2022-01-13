Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила хоккеистам Национальной хоккейной лиги выступать на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном порядке с разрешения клуба.

«Сотрудничество между ИИХФ, НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всем мире. Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы«, – цитирует Люка Тардифа официальный сайт ИИХФ.

Напомним, в декабре 2021 года ассоциация игроков НХЛ и Лига решили отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине. ИИХФ не разрешает хоккеистам участвовать в Играх, если это нарушает текущий контракт спортсменов с клубом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.