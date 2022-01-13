Президент России Владимир Путин не будет встречаться с олимпийцами в привычном формате перед Играми в Пекине. Планируется, что общение пройдет в онлайне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что привычных проводов не будет.

«Планируется онлайн-общение президента России Владимира Путина с командой в 20-х числах января. Это и будут по сути проводы«, – заявил информатор.

Спортсмены будут вылетать в Пекин в разное время. Они не будут контактировать с окружающим миром, чтобы не заразиться коронавирусом.

Напомним, ранее из-за коронавируса отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, финал Гран-при по фигурному катанию и другие соревнования.

Планируется, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.