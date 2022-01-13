В Кошице (Словакия) проходит чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сегодня, 13 января, российские спортсмены встречались со сборной Литвы. Встреча прошла на стадионе «Стил Арена» завершилась со счетом 29:27.

Девять мячей за сборную России забил Сергей Косоротов. Семь раз ворота голкипера национальной команды Латвии поразил Даниил Шишкарев. Четыре мяча забил Дмитрий Житников. Дубль оформили Андреев и Корнев. По разу забили Ермаков, Каменев, Санталов, Сорока и Воробьев.

Сборная России попала в группу с Литвой, Норвегией и Словакией. Россияне сыграли первый матч на турнире. В плей-офф пройдут команды, занявшие первое и второе места.

Ранее сборная России играла с Литвой на чемпионате мира 2014 года. Первый матч выиграли литовцы, второй — россияне.