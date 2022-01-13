Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге встречались СКА и «Сочи». Противостояние завершилось победой гостей со счетом 2:1.

Первую шайбу в матче забросил форвард СКА Марат Хуснутдинов. Он подобрал отскок от голкипера «Сочи» Максима Третьяка и пробил вратаря.

Вторую шайбу забросил Михаил Воробьев на 56-й минуте. Армейцы провели хорошую атаку, запутали соперника и поразили ворота Третьяка.

Интригу в матч вернул Дмитрий Колготин. Он забросил шайбу на 58-й минуте после грубой ошибки Кузьменко в средней зоне.

Однако СКА смог выстоять до финальной сирены, установив тотальный контроль над шайбой.

СКА упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» остался на предпоследнем месте.