Хоккейный клуб СКА вышел в плей-офф, выиграв матч у «Сочи» со счетом 2:1. Питерская команда первой среди всех команд гарантировала себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Подопечные Романа Ротенберга с трудом обыграли южан. Первую шайбу на 16-й минуте матча забросил Марат Хуснутдинов. Он оказался в нужном месте после отскока шайбы от голкипера «Сочи» Максима Третьяка.

Вторая шайба была заброшена только в третьем периоде – на 56-й минуте матча. Отличился Михаил Воробьев. СКА выдали хорошую атаку, которая завершилась голом в ворота «Сочи».

Единственную шайбу за «Сочи» забросил Дмитрий Колготин. Он отличился на 58-й минуте матча после ошибки Кузьменко в средней зоне.

Оставшиеся две минуты матча СКА полностью контролировал ситуацию и не дал «Сочи» ни единого шанса.

До финала регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги осталось 3 игровые недели. СКА набрал 68 очков и гарантировал себе место в плей-офф турнира.