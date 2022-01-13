Россияне выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, Валиева стала первой в КП на турнире, российские биатлонисты лишились одного места на Олимпиаде в Пекине, СКА гарантировал место в розыгрыше Кубка Гагарина, Хачанов вылетел с турнира в Австралии – самые интересные новости спорта в традиционном дайджесте от NVsport.

Российские пары заняли пьедестал почета на чемпионате Европы по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с мировым рекордом выиграли дебютный чемпионат Европы. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Валиева лидирует после КП на чемпионате Европы. Трусова и Щербакова с падениями идут на 3-м и 4-м местах

Российская фигуристка Камила Валиева стала лидером по итогам короткой программы на чемпионате Европы. 15-летняя фигуристка без ошибок исполнила тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Трусова и Щербакова ошиблись и заняли третье и четвертое места.

Российские биатлонисты не получили максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине

Российские биатлонисты неудачно выступили в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшим стал Максим Цветков. Он занял 21-е место. Россияне не набрали достаточного количества квалификационных очков и потеряли шансы на максимально возможную квоту на Олимпийские игры в Пекине. Теперь на Игры поедут пять биатлонистов вместо шести.

СКА гарантировал себе место в плей-офф КХЛ, обыграв «Сочи»

Хоккейный клуб СКА досрочно обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Подопечные Романа Ротенберга обыграли «Сочи» со счетом 2:1. Первую шайбу забросил Марат Хуснутдинов. Вторую – Михаил Воробьев.

Хачанов вылетел с турнира Аделаида-2, уступив французу Риндеркнешу

Карен Хачанов вылетел с турнира «Аделаида-2» в Австралии, проиграв французу Артуру Риндеркнешу. Матч завершился со счетом 7:6, 7:5. Теннисист из Франции вышел в полуфинал соревнований.