Чемпионка России Елена Радионова высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы.

Радионова заявила, что ничего страшного в падениях Трусовой и Щербаковой в короткой программе нет. Она считает, что в произвольной все встанет на свои места.

«Аня умеет собираться, что она уже не раз доказывала, и в произвольной программе она еще себя покажет«, – цитирует Радионову ТАСС.

Чемпионка России напомнила, что два сезона Щербакова была лидером. Сейчас ей становится тяжелее психологически и физически.

Напомним, после короткой программы на чемпионате Европы лидирует Камила Валиева. Александра Трусова идет на третьем месте, Анна Щербакова – на четвертом. Второй неожиданной стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс.