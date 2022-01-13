На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар. Российские спортсмены заняли весь пьедестал почета.

Первыми стали действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Спортсмены без ошибок откатали короткую и произвольную программы, установив мировой рекорд в каждой из них (82,36 + 157,46 балла).

Второе место заняли подопечные Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Суммарная оценка за два проката составила 236,43 балла. Спортсмены допустили ошибки в прыжках в обеих программах.

Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 227,23 балла за два соревновательных дня.

Следующим турниром для российских фигуристов станут Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.