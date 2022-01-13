Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ротенберг заявил, что хоккеисты хорошо подготовились к игре. Команда старалась играть в обороне достаточно строго и не допускать потерь. Главный тренер команды рассказал, что поговорил с автором первого гола Маратом Хуснутдиновым. Это позволило хоккеисту убрать все лишнее из головы и забить.

Ротенберг добавил, что выход в плей-офф КХЛ – задача команды. СКА планирует продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

«Работа продолжается. Мы хотим усилить нашу игру. Будем работать над тем, чтобы каждый день становиться лучше. Это философия нашего клуба«, – цитирует Ротенберга «Чемпионат».