Форвард французского ПСЖ Лионель Месси заявил, что почти восстановился от коронавируса. Об этом футболист сообщил в «Инстаграме».

Месси напомнил, что у него был обнаружен коронавирус. Он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я почти выздоровел, и я действительно с нетерпением жду возможности вернуться на поле. В последние дни я тренировался, чтобы добиться максимальной готовности«, – написал Месси.

Футболист из Аргентины добавил, что в текущем сезоне его ждут интересные испытания. Месси надеется совсем скоро увидеться с болельщиками.

В текущем сезоне 34-летний футболист сыграл в 11 матчах, забил один гол и отдал 4 результативные передачи.