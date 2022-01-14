В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 14 января, дуэты начали выступления с ритм-танцем.

Соревнования начались в 13:52 по московскому времени. Прямая трансляция прокатов доступна по ссылке.

Серебряные призеры прошедшего в декабре 2021 года чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 16-й стартовый номер. Они выйдут на лед в четвертой разминке.

Двукратные чемпионы России и призеры прошлых чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин выйдут в заключительной, шестой разминке. Они получили 24-й номер.

Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов начнут выступление предпоследними. Они получили 26-й номер.

Танцевальные дуэты выступят с произвольным танцем завтра, 15 декабря. Начало – в 14:35 по московскому времени.