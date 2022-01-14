В Рупольдинге (Германия) продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 14 января, биатлонистки примут участие в классической эстафете.

Спортсменки пробегут по шесть километров с двумя огневыми рубежами: для стрельбы лежа и стоя. Гонка начнется в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Тренерский штаб поставил на первый этап Валерию Васнецову. Она передаст эстафету Ирине Казакевич. На третьем этапе побежит Светлана Миронова, а финишировать будет лидер российской сборной Кристина Резцова.

Биатлонистки выйдут на старт под третьим номером.

В текущем сезоне сборная России заняла второе место на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Мужчины пробегут эстафету завтра, 15 января. Завершится этап в Рупольдинге гонками преследования.