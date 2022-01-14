В немецком Рупольдинге продолжается этап Кубка мира по биатлону. Дан старт женской классической эстафете.

Биатлонистки ушли на дистанцию в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки доступна по ссылке.

Спортсменки должны преодолеть 6 километров с двумя огневыми рубежами: для стрельбы лежа и стоя.

На первом этапе за сборную России бежит Валерия Васнецова. Она передаст эстафету Ирине Казакевич. Третьей стартует Светлана Миронова, а финишировать будет Кристина Резцова. Биатлонистки получили третий стартовый номер.

Сборная России становилась второй в классической эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австралия). Тогда финишный этап также достался Резцовой.

Мужчины пробегут эстафету завтра, 15 января.