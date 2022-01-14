Скандал с участием первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича продолжается. Власти Австралии снова аннулировали спортсмену визу. Об этом сообщает BBC.

Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в турнире серии «Большого шлема» Australian Open.

При прохождении пограничного контроля, у Джоковича возникли проблемы. Спортсмена закрыли в карантинном отеле, так как Новак не сделал прививку от коронавируса. Представители власти Австралии нашли несостыковки в документах о медотводе сербского теннисиста.

10 января Джокович выиграл суд, и его выпустили из карантинного отеля. Спортсмен провел несколько тренировок на корте.

Сегодня, 14 января, министр по делам иммиграции принял решение о повторном аннулировании австралийской визы. Джоковича должны депортировать из страны. Он не сможет принять участие в Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.