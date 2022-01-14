Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем танце с тиктокером Даней Милохиным.

Напомним, Милохин выступал с Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период». Ходили слухи о романе молодых людей. Алина и Евгения постоянно соперничают, их отношения сложно назвать хорошими.

«Дуэт, который никто не ожидал. Или кто-то ждал? С Даней Милохиным сверкаем на льду, как две снежинки«, – написала под видео Загитова.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в 2019 году. Фигуристка выиграла Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году, стала чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). Также Загитова побеждала в финале Гран-при 2017 года и становилась чемпионкой России.

Сейчас Загитова учится на журналиста и участвует в ледовых шоу.