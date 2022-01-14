Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Она проиграла в квалификации представительнице Украины Лесе Цуренко со счетом 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Аванесян совершила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Россиянка ни разу не смогла подать навылет. Цуренко совершила 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

Ни одна российская теннисистка не пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию. Ранее поражения потерпели Анна Калинская, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.