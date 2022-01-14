Российский фигурист Александр Галлямов, выступаюший в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал победу на чемпионате Европы в эстонском Таллине. Спортсмен рассказал, что у него были проблемы со здоровьем.

«Мы хорошо откатали программу и смогли преодолеть все проблемы, с которыми столкнулись здесь. Я не очень хорошо себя чувствовал, у меня была простуда, но это не сыграло никакой роли и не помешало продемонстрировать прокат высочайшего уровня«, – цитирует Галлямова «Чемпионат».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили три мировых рекорда на чемпионате Европы. Фигуристы получили 82,36 балла в короткой программе, 157,46 – в произвольной и 239,82 балла по сумме двух прокатов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими.