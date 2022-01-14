Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова высказались о выступлении на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). На соревнованиях спортсмены завоевали серебро.

Морозов заявил, что пара довольна своим прокатом. Он рассказал, что пара каталась в свое удовольствие после того, как выполнила все элементы. Фигуристы знали, что соперники выступили хорошо, но не смотрели их прокаты.

«Ошибка Евгении на тройном сальхове? Думаю, она слишком увлеклась, перекрутила его. Затем она успокоилась и решила сконцентрироваться«, – цитирует Морозова «Чемпионат».

Российский фигурист добавил, что пара находится в эйфории от арены в Таллине. Фигуристы считают это место и зрителей великолепными.

Следующим турниром для российских фигуристов станут Олимпийские игры в Пекине. Они пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.