Кажется, с одной фигуристкой всё уже понятно. Бесстрашная 15-летняя машина сносит всех на своём пути и совершенно не в курсе, что такое психологическое давление и груз ответственности. Теперь уже вряд ли кого удивит, если в Пекине музыка Чайковского будет звучать в честь Камилы Валиевой.

Но ещё до вчерашнего дня казалось, что весь олимпийский подиум будет «Хрустальным». Механизм школы Этери Тутберидзе не давал ни намёка на сбои. Тут и чемпионка мира Анна Щербакова, и держащая высочайшую планку не первый год Александра Трусова.

И кто знает, если б не травма, может, и Алёна Косторная справилась бы с психологическими проблемами и пободалась бы с партнёршами по «Самбо-70» на чемпионате России.

А затем происходит короткая программа чемпионата Европы. Валиева вне досягаемости. А Трусова и Щербакова заваливают свои выступления. Особенно разочаровывающим выглядит прокат последней. Действующая чемпионка мира упала с тройного лутца и не смогла зайти на тройной риттбергер. Катастрофические 69,05 не выглядят как приговор, но это явный неприятный звоночек.

И нельзя сказать, что судьи слишком жёстко обошлись с нашей примой. Напротив, некоторые эксперты даже считают, что оценки Щербаковой были завышены.

«Сафонова получила за каскад «3-3» 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого 3Т, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, получает 3,54», — возмущался тренер белорусских фигуристок Олег Васильев, намекнувший, что судьи «ужинали с Тутберидзе».

Второе место Луны Хендрикс после короткой программы выглядит закономерным. Разумеется, это ещё не конец. Вполне вероятно, что в произвольной программе наши фигуристки исправят положение и займут весь пьедестал, как и предполагают букмекеры.

Но вот только запаса прочности у «Тутберидзе-тим» уже нет. Это уже не армия непобедимых спортсменок, это супергерой Валиева и ее «сайдкики», то есть более слабые «помощницы». У Трусовой и, в первую очередь, Щербаковой нет того запаса прочности и психологической устойчивости, который был у них ещё не так давно.

А ведь на Олимпийских играх будет не только Луна Хендрикс. Есть ещё японка Каори Сакамото, кореянка Ю Ен. Да и американки Алиса Лю и Карен Чен, не исключено, что не сказали своего последнего слова.

Что же делать российской стороне? Ну, во-первых, молиться, что с Валиевой не произойдёт какой-нибудь неприятности вроде травмы на ровном месте или, не дай бог, положительного теста на ковид.

А во-вторых, решать, что делать со Щербаковой и Трусовой. Сейчас у них дрогнули нервы в короткой программе на чемпионате Европы. Никто не может гарантировать, что они так же не дрогнут в произвольной на Олимпиаде.

Можно, конечно, последовать спортивному принципу и заявить на Пекин всех троих учениц Тутберидзе. В конце концов, золото у нас на 90% в кармане, а серебро и бронза – менее значимые награды.

А можно поступить по справедливости и заявить на Олимпиаду ту, которая демонстрирует стабильность уже несколько лет. Ту, которая заслужила поездку на Олимпиаду не парой выступлений в последний год, а преданностью фигурному катанию на протяжении огромного по нынешним меркам отрезка времени. Она тоже может дрогнуть в решающий момент, от этого не застрахован ни один прославленный спортсмен. Но как минимум, своим серебром на чемпионате мира-2021 (где судей тоже можно спросить насчёт ужина с Тутберидзе) она показала, что не утратила своё мастерство и не готова уступать «честолюбивым дублёрам».

Елизавета Туктамышева должна ехать на Олимпиаду.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.