Бывший заместитель секретаря министерства иммиграции Австралии Абуль Ризви рассказал, как дальше могут развиваться события в скандале с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем после повторной аннуляции визы.

«Теперь это означает, что Новак Джокович должен быть взят под стражу. Я предполагаю, что он вернется в тот же отель для содержания под стражей, в котором был раньше«, – цитирует Ризви The Guardian.

Бывший чиновник добавил, что адвокаты Новака будут добиваться судебного пересмотра решения. Суд обязан будет рассмотреть любое заявление представителей Джоковича.

Абуль Ризви считает, что сербского теннисиста могут освободить по промежуточной визе по решению суда. Таким образом, Джокович не потерял всех шансов на выступление на Australian Open.