На чемпионате Европы 2022 года по фигурному катанию в эстонском Таллине сегодня, 14 января, стартуют соревнования среди танцевальных пар.
Старт выступлений назначен на 13:52 по московскому времени. В турнире танцоров будут принимать участие 27 дуэтов. Прямую трансляцию выступлений пар можно будет найти здесь.
Сборную России на этом турнире будут представлять три танцевальных пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина Никита Кацалапов.
Дэвис и Смолкин попали в четвертую по счету разминку, им достался 16-й стартовый номер. Фигуристы выйдут на лед в 16:07 по московскому времени. Это их дебютный крупный старт на взрослом уровне.
В сильнейшую 6-ю разминку попали Степанова/Букин (24-й номер) и Синицина/Кацалапов (26-й номер). Спортсмены покажут свои программы в 17:28 и в 17:42 по мск.
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