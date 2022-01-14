Расписание выхода на лед российских танцевальных пар в ритм-танце на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

Расписание выхода на лед российских танцевальных пар в ритм-танце на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

На чемпионате Европы 2022 года по фигурному катанию в эстонском Таллине сегодня, 14 января, стартуют соревнования среди танцевальных пар.

Старт выступлений назначен на 13:52 по московскому времени. В турнире танцоров будут принимать участие 27 дуэтов. Прямую трансляцию выступлений пар можно будет найти здесь.

Сборную России на этом турнире будут представлять три танцевальных пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина Никита Кацалапов.

Дэвис и Смолкин попали в четвертую по счету разминку, им достался 16-й стартовый номер. Фигуристы выйдут на лед в 16:07 по московскому времени. Это их дебютный крупный старт на взрослом уровне.

В сильнейшую 6-ю разминку попали Степанова/Букин (24-й номер) и Синицина/Кацалапов (26-й номер). Спортсмены покажут свои программы в 17:28 и в 17:42 по мск.