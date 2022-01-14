Правительство Австралии приняло решение о заключении под стражу 20-летнего чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира серба Новака Джоковича как иммигранта. Об этом сообщает издание The Age.

По информации источника, Джоковича доставят в отель для иммигрантов. Напомним, ранее министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы теннисиста из Сербии.

Ранее появилась информация о том, что команда Новака Джоковича обратится в суд и добьется того, чтобы дело будет рассмотрено в сжатые сроки. У теннисиста еще есть шанс выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open пройдет с 17 по 30 явнваря в Мельбурне. Легендарный теннисист выигрывал турнир уже девять раз.