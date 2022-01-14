Расписание выхода на лед российских фигуристов в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

Расписание выхода на лед российских фигуристов в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине сегодня, 14 января, будут разыграны медали в соревнованиях мужчин-одиночников.

Старт выступлений назначен на 19:00 по московскому времени. В произвольную программу прошли 24 фигуриста с лучшими баллами в короткой программе.

Лидируют после первого дня соревнований одиночников трое россиян. На первом месте Андрей Мозалев с результатом в 99,76 балла, на втором — Марк Кондратюк (99,06 балла), а на третьем — Евгений Семененко (99,04 балла). Они чисто откатали свои программы с двумя четверными прыжками.

В произвольной программе Мозалев, Кондратюк и Семененко выступят в сильнейшей, 4-й разминке. Порядок выступления — обратный по сравнению с местами. Под 22-м номером выступит Семененко, под 23-м — Кондратюк, под 24-м — Мозалев.