На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине сегодня, 14 января, будут разыграны медали в соревнованиях мужчин-одиночников.
Старт выступлений назначен на 19:00 по московскому времени. В произвольную программу прошли 24 фигуриста с лучшими баллами в короткой программе.
Лидируют после первого дня соревнований одиночников трое россиян. На первом месте Андрей Мозалев с результатом в 99,76 балла, на втором — Марк Кондратюк (99,06 балла), а на третьем — Евгений Семененко (99,04 балла). Они чисто откатали свои программы с двумя четверными прыжками.
В произвольной программе Мозалев, Кондратюк и Семененко выступят в сильнейшей, 4-й разминке. Порядок выступления — обратный по сравнению с местами. Под 22-м номером выступит Семененко, под 23-м — Кондратюк, под 24-м — Мозалев.
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