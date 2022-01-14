В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Мужчины-одиночники начали выступления с произвольными программами.

Фигуристы из первой разминки вышли на лед в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Российские фигуристы вышли в лидеры по итогам короткой программы. Первое место занял Андрей Мозалев (99,76 балла). Вторым стал Марк Кондратюк (99,06). Евгений Семененко идет третьим (99,04 балла).

Четвертое место занимает ученик Этери Тутберидзе из Грузии Морис Квителашвили (92,76).

Евгений Семененко начнет выступление в 22:30 по московскому времени. Марк Кондратюк выйдет на лед в 22:38, Андрей Мозалев – в 22:46.

Следующим турниром для фигуристов станут Олимпийские игры. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.