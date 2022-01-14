Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал информацию о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович может быть депортирован из страны.

Напомним, министр иммиграции Австралии аннулировал визу теннисисту из-за проблем с медотводом о вакцинации против коронавируса. Джокович может пропустить Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

«Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка», – цитирует премьера АBC.

Скотт Моррисон добавил, что пандемия сильно повлияла на жителей Австралии. Однако в итоге сообща удалось остановить распространение вируса по стране и снизить уровень смертности. Премьер-министр Австралии считает, что именно жесткие меры позволили победить коронавирус.