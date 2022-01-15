В Кошице (Словакия) продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сегодня, 15 января, сборная России сыграет с Норвегией в рамках группового этапа турнира.

Матч с Норвегией пройдет на «Стил Арене» в Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Норвежцы выиграли первый матч на турнире у Словакии (35:25).

Россияне поборются за выход в финальную часть чемпионата Европы с Норвегией, Литвой и Словакией. В плей-офф выйдут первые две команды группы.

Национальная команда одержала первую победу на чемпионате Европы 13 января. В стартовом матче турнира россияне обыграли соперников из Литвы со счетом 29:27. В первом тайме сборная России выглядела достаточно убедительно, а во второй половине встречи чуть не упустила победу.

Чемпионат Европы по гандболу завершится 30 января 2022 года.