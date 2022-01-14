Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла на стадии полуфинала турнира в Сиднее (Австралия).

В полуфинале соревнований Касаткина уступила испанке Пауле Бадосе со счетом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Дарья два раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

Паула Бадоса сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и совершила шесть брейков.

За победу на турнире Бадоса поборется с чешкой Барборой Крейчиковой.

Соревнования завершатся 15 января. Призовой фонд турнира составляет 703 580 долларов.

С 17 по 30 января в Мельбурне состоится турнир «Большого шлема» Australian Open. Действующими победителями соревнований являются Новак Джокович и София Кенин.