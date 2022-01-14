Слушание по делу первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича пройдет сегодня, 14 января. Начало – в 12:45 по московскому времени.

Новак Джокович выступит в суде перед тем, как будет вынесено решение.

Сербский теннисист попытается отменить решение министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука. Ранее он аннулировал визу спортсмена.

The Age сообщает, что Новака не будут помещать в карантинный отель до итогового решения по делу. Ожидается, что суд не станет отменять постановление министра по иммиграции, и Джокович будет депортирован из страны.

Проблемы у спортсмена возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Джокович получил медотвод, который позволяет не вакцинироваться от коронавируса, но на границе усомнились в его подлинности.

Сербский теннисист должен был принять участие в Открытом чемпионате Австралии.