Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что Антона Бабикова не стоит брать на Олимпийские игры в Пекине.

Драчев считает, что отправлять на соревнования нужно тех, кто будет лучше готов перед играми. Экс-президент СБР полагает, что Логинов и Латыпов обязательно поедут в Пекин и побегут все личные гонки, а также получат место в эстафете.

«Бабикова, например, не вижу смысла брать, очень сильное отставание ногами, стрельба уже не спасает на фоне остальных. На связку спринт + пасьют точно него не стоит заявлять«, – цитирует Драчева Eurostavka.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. От мужской команды на соревнованиях выступят пять человек. Российские биатлонисты упустили шанс завоевать максимальную квоту в шесть спортсменов, плохо выступив в спринте на КМ в Рупольдинге.