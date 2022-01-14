Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о ходе подготовки Александра Большунова и Натальи Непряевой к Олимпийским играм в Пекине.

Напомним, Большунов и Непряева занимаются в группе Бородавко.

«У нас намечены две контрольные тренировки, которые пройдут в Тоблахе 15 и 16 января. Потом мы переедем в Аллеге и там продолжим тренироваться. До вылета в Пекин никаких официальных стартов не планируется«, – цитирует Бородавко ТАСС.

Напомним, ранее FIS отменила финальный перед Олимпиадой этап Кубка мира в Кошице. Это было связано с распространением коронавирусной инфекции в стране. Некоторые российские спортсмены приняли решение выступить на коммерческих стартах в Италии.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.