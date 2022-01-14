Даниил Медведев и Роман Сафиуллин на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации спорстмен играл против представителя из Великобритании Лиаму Броэди.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 2:6. Теннисисты находились на корте 2 часа 17 минут. Во время матча Сафиуллин вел в счете 6:4, 5:2.

Роман три раза подал навылет, сделал 5 двойных ошибок и смог реализовать 3 из 4 брейк-пойнтов. Соперник россиянина сделал 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии – первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлом году он обыграл Даниила Медведева в финале.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.