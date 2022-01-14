Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух высказался о возможном выступлении Анны Щербаковой на предстоящей Олимпиаде. Хореограф считает, что фигуристке необходимо найти замену.

К такому выводу Авербух пришел, когда оценивал выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы. Своим мнением хореограф «Ледникового периода» поделился в разговоре с корреспондентом Sport24.

По мнению эксперта, в данный момент Щербакова проходит тяжелый этап. На спортсменку оказывается сильное давление, поэтому Авербух пожелал Анне «удачи и психологической выдержки». После чего предложил заменить фигуристку на грядущих Олимпийских играх.

«Конечно, немного настораживает, что Аня Щербакова все еще не может обрести свою лучшую форму. <…> Не стоит ли отправить вместо нее на Олимпиаду [Елизавету] Туктамышеву? Думаю, нужно дождаться произвольной программы чемпионата Европы и только тогда делать какие-то выводы», — отметил Авербух.

После этого хореограф отметил, что это лишь его мнение и предположения. Официальное решение по этому вопросу должен будет принять тренерский совет. Илья Авербух уверен, что выбор тренерам будет сделать трудно, так как изначально чемпионат России показал, кто из спортсменов достоин представлять страну на Олимпиаде.

Но подопечная Этери Тутберидзе неудачно выступила с короткой программой. Щербакова исполнила двойной аксель в самом начале, после чего прыгнула тройной флип. Во второй части проката фигуристка ошиблась в каскаде, упала с тройного лутца и уже не смогла зайти на тройной риттбергер.

«Если выступление Щербаковой будет неудачным, то тогда, конечно, вполне возможно поднятие этой темы. Неудачный результат — это непопадание на пьедестал чемпионата Европы», — подчеркнул Авербух.

Как именно будет приниматься решение, пока неизвестно. Будет устраиваться контрольный прокат между фигуристками или вопрос просто снимется с повестки дня — зависит только от выступления Щербаковой в произвольной программе, заключил Илья Авербух.