В Брезно-Осрблье (Словакия) продолжается этап Кубка IBU по биатлону. Сегодня, 14 января, состоялась спринтерская гонка у женщин.

Соревнования выиграла французская биатлонистка Камиль Бене.

Второе место заняла россиянка Евгения Буртасова (Павлова). Она проиграла лидеру более 13 секунд.

Тройку призеров замкнула Наталья Гербулова. Россиянка уступила Бене 18,2 секунды.

Все спортсменки прошли два огневых рубежа без промахов.

Также в топ-10 вошли Виктория Сливко (+34,0) и Анастасия Егорова (+43,2). Лариса Куклина заняла 13-е место. Анастасия Гореева стала 37-й. Она допустила четыре промаха.

Ранее Евгения Буртасова стала второй в короткой индивидуальной гонке на этапе IBU в Брезно-Осрблье.