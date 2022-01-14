В Рупольдинге (Германия) продолжается этап Кубка мира по биатлону. Завтра, 15 января, пройдет классическая мужская эстафета.

Тренерский штаб сборной России выбрал спортсменов, которые выступят в гонке. Стартовать будет Карим Халили. Он передаст эстафету Даниилу Серохвостову. Третьим побежит лидер российской команды Александр Логинов. Самый ответственный этап доверили Максиму Цветкову.

Старт эстафете будет дан в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».

Спортсмены пробегут по 7,5 км с двумя огневыми рубежами: для стрельбы лежа и стоя.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится гонками преследования. Они пройдут 16 января. В 14:45 будет дан старт женщинам, в 16:45 – мужчинам.