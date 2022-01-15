В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 15 января, фигуристки-одиночницы разыграют очередной комплект медалей.

Спортсменки представят произвольные программы. Начало соревнований запланировано на на 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

После первого дня соревнований лидирует российская фигуристка Камила Валиева. Она безупречно исполнила короткую программу и установила очередной мировой рекорд, получив от судей 90,45 балла.

На втором месте неожиданно оказалась бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Она получила 76,25 баллов.

Третьей стала Александра Трусова. Она упала с трикселя и набрала 75 баллов за прокат.

Анна Щербакова стала четвертой (69,05). Она потеряла баллы из-за падения при исполнении тройного лутца.

Все фигуристки выступят в заключительной, четвертой разминке. Анна Щербакова выйдет на лед под 21-м номером, Александра Трусова – под 22-м, Луна Хендрикс получила 23-й номер, а Камила Валиева – 24-й.