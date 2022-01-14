Сегодня, 14 января, состоялся официальный прогон произвольных программ у женщин-одиночниц в рамках чемпионата Европы.

Камила Валиева чисто сделала четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер, тройной риттбергер. На четверном тулупе фигуристка упала, а затем без ошибок исполнила каскад из тройного флипа, тулупа и лутца.

Камила Валиева занимает промежуточное первое место по итогам короткой программы. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс, третье место занимает Александра Трусова. Анна Щербакова идет четвертой.

Фигуристки выступят с произвольными программами завтра, 15 января.

Следующим турниром для спортсменок станут Олимпийские игры в Пекине. Они пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.