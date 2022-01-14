Сегодня, 14 января фигуристки-одиночницы откатали прогоны произвольных программ перед выступлением в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию.

Анна Щербакова вышла на лед последней из россиянок. Она не стала делать четверные прыжки. Щербакова ограничилась тройным флипом, каскадом из тройных флипа и тулупа, двумя двойными акселями, безупречным каскадом из тройных лутца и риттбергера, а также тройного флипа и сальхова через ойлер. В финале прогона Анна исполнила тройной лутц.

Напомним, Щербакова допустила ошибку на тройном лутце в короткой программе. Фигуристка заняла четвертое место, пропустив вперед Камилу Валиеву, Луну Хендрикс и Александру Трусову.

Спортсменки выступят с произвольными программами завтра, 15 января.