Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что Олимпийские игры в Пекине могут отменить. Он надеется, что состязания состоятся, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Напомним, 12 января Континентальная хоккейная лига объявила о приостановке матчей регулярного чемпионата. Матчи, запланированные на 15,17,19 и 21 января перенесены.

Роман Ротенберг СКА 5 января 2021 года.

«СКА вернется в полный состав уже после олимпийской паузы, если Олимпиада состоится. Есть много разных ситуаций. Мы рассчитываем, что Олимпиада состоится, но следим за ситуацией», – заявил Ротенберг.

Напомним, СКА досрочно обеспечил выход в розыгрыш Кубка Гагарина, обыграв «Сочи» со счетом 2:1.