Российский теннисист Аслан Карацев победил британца Даниэля Эванса в полуфинале турнира в Сиднее (Австралия) за 3 часа и 6 минут. Теперь спортсмен выступит в решающей игре и поборется за титул.

Матч завершился в пользу россиянина со счетом – 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

Карацев сделал девять эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У его соперника – три подачи навылет, одна двойная ошибка и два взятых брейка.

Финал в Сиднее состоится завтра, 15 января. Карацев встретится с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Позже россиянин выступит на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Его соперником по первому кругу станет испанец Хауме Мунара. Соревнования стартуют в понедельник, 17 января.