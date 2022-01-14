Главный тренер сборной России Валерий Карпин прилетел в испанскую Марбелью на сборы своей бывшей команды из Ростова. Специалист присоединился к клубу со своим штабом.

О прибытии наставника сообщает представитель RSM Media в Stories на своей странице в Instagram. По информации источника, Карпин встретил «Ростов» в аэропорту и отправился с командой на одном автобусе в отель.

Напомним, специалист возглавлял южный клуб с 2017 по 2021 год. После временного совмещения работы с деятельностью в сборной он покинул «Ростов».

Ранее появлялась информация о том, что Карпин вместе с тренерским штабом посетит межсезонные сборы клубов Российской Премьер-лиги. После Испании он собирается посетить Турцию и ОАЭ.