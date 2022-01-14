Российские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин завершили выступление с первым прокатом на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). В ритм-танце спортсмены они набрали 73,32 балла.

Судьи поставили паре за технику – 41,15 балла, а также оценили компоненты на 32,17 балла.

Пока Дэвис и Смолкин занимают первое место в протоколе. Далее на льду появятся еще 10 пар, разделенных на две разминки, в том числе представители России Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Бесплатная прямая трансляция прокатов доступна по ссылке здесь.

Произвольный танец пройдет завтра, 15 января. Первые дуэты выйдут на площадку в 15:35 по московскому времени.