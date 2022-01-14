Российская биатлонистка Валерия Васнецова упала во время прохождения первого круга эстафетной гонки в немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира. Инцидент занял лишние секунды, но не повлиял на стрельбу на первом рубеже.

Спортсменка чисто сработала на лежке и ушла от щитов с проигрышем в 9,2 секунды. На втором огневом рубеже Васнецова допустила уже два промаха и отстала от лидера на 27,7 секунды.

За сборную России сегодня еще выступят Ирина Казакевич, Светлана Миронова. Финишером станет Кристина Резцова.

Напомним, на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.