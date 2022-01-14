Экс-чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов получил положительный тест на коронавирус. Спортсмен помещен на карантин в гостиничном номере в Сингапуре.

О заражении бойца COVID-19 сообщает Asian MMA. Нурмагомедов ранее прибыл в азиатскую страну для посещения турнира по смешанным единоборствам One Championship.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин официально завершил карьеру в марте 2021 года.

На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках, среди них – 13 побед в 13 боях в UFC.