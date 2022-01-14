Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин с сарказмом ответили на вопрос о планах после выступления в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Спортсмены занимают промежуточное первое место, они набрали 73,32 балла. Впереди еще выступление семи пар. В последней разминке на льду появятся Виктория Синицына/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

«Останемся ли кого-то посмотреть? Да нет, у нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится. Конечно, хотелось бы остаться, посмотреть российские пары, всегда за них болеем», — приводит слова фигуристов «Спорт-Экспресс».

Произвольный танец запланирован на завтра, 15 января.