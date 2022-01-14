Российская женская эстафетная команда заработала бронзовые медали по итогам гонки в немецком Рупольдинге. Медаль сборной гарантировала Кристина Резцова, выступавшая на последнем этапе.

Также в российский коллектив на эту дистанцию входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич. Сборная взяла шесть дополнительных патронов и уступила победительницам из Франции 1 минуту и 12,2 секунды. Вторыми финишировали представительницы Швеции.

Васнецова начала свой первый этап с падения и дошла до передачи эстафеты только 17-й. Миронова подняла команду повыше в таблице, добралась до топ-10. Казакевич финишировала на третьем отрезке седьмой. Резцова, допустив промах на стойке, добежала до итоговой третьей позиции.

Это вторая медаль для женских российских эстафет в текущем сезоне. В первый раз девушки поднимались на пьедестал в австрийском Хохфильцене.