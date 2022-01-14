Российские танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов одержали победу в первом прокате на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Пара заняла лидирующую позицию по итогам ритм-танца.

Победители набрали 87,89 балла, 49,55 –за технику и 38,34 – за компоненты. Вторыми в протоколе оказались россияне Александра Степанова и Иван Букин. Судьи оценили их прокат на 86,45 (48,95 + 37,50) балла. В тройке также закрепились представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, они получили 83,35 балла.

Пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин заняли только седьмую позицию с результатом в 73,32 (41,15 +32,17) балла.

Произвольный танец состоится завтра, 15 января. Российские спортсмены выступят в предпоследней и заключительной разминках.