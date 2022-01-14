Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выгодных сторонах перехода нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургскую команду. Наставник надеется, что игрок с российским паспортом усилит коллектив.

О трансфере форварда стало известно в конце 2021 года, официальное подтверждение пришло только на новогодних праздниках.

«Очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим. Все в его руках — посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в прошлом сезоне 26-летний форвард был лучшим бомбардиром ФНЛ и установил рекорд турнира по голам. В 42 матчах Сергеев забил 40 мячей и отправился вместе с командой в высший дивизион.