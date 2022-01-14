Российский дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов рассказали о самочувствии после победы в ритм-танце и оценили свое выступление на чемпионате Европы.

Пара заработала 87,89 балла, 49,55 –за технику и 38,34 – за компоненты. Россияне стали лидерами танцевальной программы по итогам первого дня.

«Ощущения хорошие, настроение отличное. Очень довольны прокатом. Хотим сейчас настраиваться, нельзя расслабляться и сильно радоваться. Завтра ещё целый день, целая произвольная программа», – приводит слова пары Матч ТВ.

Напомним, на чемпионате России в конце декабря танцоры были вынуждены сняться с соревнований после ритм-танца из-за травмы. Сообщалось, что у Кацалапова обострилась старая проблема со спиной.