Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани пообещал, что защитник Самуэль Жиго не покинет расположение команды в зимнее трансферное окно.

Руководитель отметил важность игрока для клуба и уважительное отношение агента и футболиста ко всем вопросам в сделке.

«Жиго точно никуда не уйдёт этой зимой. У него истекает контракт, но он сам будет принимать решение. Хотя мне звонили по поводу Жиго из других клубов, но мы не рассматриваем это», – цитирует Каттани Чемпионат.

Спортивный директор добавил, что не планирует ослаблять команду в январе и не будет предлагать Жиго для продажи.

Напомним, текущий контракт Жиго с красно-белыми истечет в конце сезона. Защитник присоединился к москвичам еще в 2018 году.