Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями после завершения ритм-танца на чемпионате Европы в Эстонии. Она отметила отличное выступление российских пар.

Лидерами по итогам первого дня стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, вторую позицию заняли Александра Степанова и Иван Букин. Пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин остановилась на седьмой строчке в таблице.

«Потрясающие два танца: у и Синициной с Кацалаповым, и у Букина со Степановой. Разница между ними — всего один балл. Самая маленькая разница, которая была за последние годы», — цитирует Тарасову Чемпионат.

Произвольная программа у танцоров состоится завтра, 15 января.

Ранее Тарасова рассказала о своем текущем самочувствии. Напомним, в конце года она находилась в больница из-за проблем со здоровьем.